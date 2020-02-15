166. gün 86 aile! Annelerin direnişi büyüyor

Oğluna teslim olması için çağrıda da bulunan Aslan şöyle konuştu: “Benim oğlumu çaldılar, götürdüler, sattılar. Bizi perişan ettiler. Para karşılığı satıyorlar. HDP aracılığı ile gitti. Viranşehir’e, Şanlıurfa’ya gittim, mitinglere gittim, aradım, bulamadım. Hatta iki kişi gitmişlerdi. Birisi kaçtı geldi. O şimdi evlendi çocuğu var. 6 yıldır oğlumu arıyoruz. Gel oğlum. Türkiye’nin dostu Türkiye’dir” dedi.