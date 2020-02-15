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  3. 166. gün 86 aile! Annelerin direnişi büyüyor

166. gün 86 aile! Annelerin direnişi büyüyor

166. gün 86 aile! Annelerin direnişi büyüyor

Çocukları HDP aracılığıyla dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 166. günde de sürüyor. 6 yıl önce kaçırılan oğlu Volkan (20) için Erzurum’dan gelen Melik Aslan ile aile sayısı 86 oldu.

Oğluna teslim olması için çağrıda da bulunan Aslan şöyle konuştu: “Benim oğlumu çaldılar, götürdüler, sattılar. Bizi perişan ettiler. Para karşılığı satıyorlar. HDP aracılığı ile gitti. Viranşehir’e, Şanlıurfa’ya gittim, mitinglere gittim, aradım, bulamadım. Hatta iki kişi gitmişlerdi. Birisi kaçtı geldi. O şimdi evlendi çocuğu var. 6 yıldır oğlumu arıyoruz. Gel oğlum. Türkiye’nin dostu Türkiye’dir” dedi.


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