FETÖ iddiaları ile sarsılan İYİ Parti'de Ümit Özdağ kararı... Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? Ve daha fazlası günün özetinde

İYİ Parti'den Ümit Özdağ kararı

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi. Özdağ'ın partiden ihracına oy birliği ile karar verildi.

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Suikast hazırlığındaki bombacılar yakalandı

MARDİN'DE DÜĞMEYE BASILDI

Mardin'de jandarma ekiplerince Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerken yakalanan Suriye uyruklu iki kişinin üzerinde patlamaya hazır bomba düzeneği tespit edildi.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda yeni gelişme

1 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi de belli oldu. Proje tamamlandığında 2 saat 15 dakikalık mesafe 1 saat 15 dakikaya düşecek.

Ermenistan Başbakanı'ndan istifa açıklaması

"GÜNDEMDE YOK"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde yer almadığını söyledi.

Mustafa Cengiz yönetimi hakkında flaş gelişme

İPTAL EDİLDİ

Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz yönetimi hakkındaki idari ibrasızlık kararı mahkeme tarafından iptal edildi.

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer çalımı

GÖZLER DEVRE ARASINDA

Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde olan Yunus Mallı transferini devre arasında bitirmeye çok yakın. Bordo-Mavililer, oyuncunun menajeri ve aynı zamanda amcası olan İlhan Mallı ile şimdiden temaslara başladı.

Galatasaray, Kenan Karaman için bastırıyor

TERİM ÇOK İSTİYOR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla transfer edilmesini istediği Kenan Karaman'ın takımı Fortuna Düsseldorf ile temasların aylardır devam ettiği ortaya çıktı.

Balotelli yeniden Beşiktaş’ın gündeminde

"KARTAL" PAYLAŞIMI

Sosyal medyadan 'kartal' paylaşan İtalyan golcü Balotelli'nin Beşiktaş'tan haber beklediği kaydedildi. Yönetimin ise konuyu tekrar Sergen Yalçın ile görüştüğü bildirildi.

Erol Bulut’tan beklenmedik karar

11'DE YER VERECEK

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Erol Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'e ilk 11'de görev verecek.

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı?

PAYLAŞIMDAKİ DETAY

Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğraf, 'Kerem Bürsin ile barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan babalık itirafı

"HİSSEDİLMEZ YAŞANIR"

Geçtiğimiz günlerde kızını kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu, değişen hayatını ilk kez anlattı. İmirzalıoğlu, "Babalık, hissedilmez, yaşanır" sözleriyle dikkat çekti.

Farah Zeynep Abdullah'tan samimi açıklamalar

"AŞIK OLAMIYORUM"

"Masumlar Apartmanı" dizisiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu, kimseye aşık olamadığını söyledi.

Kylie Jenner 200 milyonu aştı

YENİ REKOR

Kylie Jenner sosyal medyada 200 milyon ile yeni bir rekora imza attı. Instagram’da 200 milyon takipçiyi geçen hesap sayısı Jenner ile birlikte beş oldu.

İrem Derici'den kötü haber

POZİTİF ÇIKTI

Kovid-19 ünlü isimleri etkilemeye devam ediyor. Son olarak ünlü şarkıcı İrem Derici corona virüse yakalandığını açıkladı.

Editör:

ayse.tunali@turkmedya.com.tr