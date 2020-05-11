16 17 18 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağı geldi mi?

4 günlük sokağa çıkma yasağı geldi mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geride bıraktığımız haftalarda 23 Nisan ve 1 Mayıs resmi tatilleri ile birleştirilen sokağa çıkma yasakları 3-4 gün olarak uygulanmıştı. Salı gününe denk gelen 19 Mayıs'ın sokağa çıkma yasağı ile birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek kabine toplantısında 4 günlük yasağa ilişkin karar alınması ve halka açıklanması da bekleniyor.

16 17 18 19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

4 günlük 16 17 18 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Açıklama yapılması halinde haberimiz içerisinde eklenecektir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

Geçtiğimiz haftalarda 31 il için uygulanan yasak geride bıraktığımız 9-10 Mayıs tarihlerini kapsayan haftasonunda 24 ilde uygulandı. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 08 Mayıs 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 24 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00’da sona erdi.

Buna karşılık 24 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altındaki çocuklarımız/ gençlerimizin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) ise aynı şekilde devam etmektedir.

24 ilimizdeki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına kararına vatandaşlarımız duyarlı davranarak, yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşımız olmuştur.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 13 bin 716 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Ayrıca bugün saat 20.00 itibari ile 39 ilimizdeki; 3 belde, 50 köy, 51 mahalle ve 7 mezra olmak üzere toplam 111 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 96.658’ dir. Öte yandan 61 ilde, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.

Yarından itibaren kısıtlamaları kaldırılan berberler, kuaförler, güzellik salonları / merkezlerinin çalışma saatlerinde ve koşullarında yapılan düzenlemelerle faaliyetlerine başlayabileceklerdir. Aynı zamanda İl, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında; giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemeleri satışı da yarından itibaren yapılabilecektir. Bu tür yerlerde, iş yeri sahiplerinin/ işletmecilerin, personelinin ve vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine harfiyen uyumaları, salgınla mücadelede son derece önemlidir.