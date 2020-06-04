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  3. 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
04 Haziran 2020 Perşembe 11:50 | Son Güncelleme:

15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Son Dakika Haberleri.. MSB: "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

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