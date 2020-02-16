150 kişilik siber ordusu 7/24 görevde! Aynı anda 16 milyon IP takip ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat’ta resmi açılışı yapılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), siber saldırılara karşı kalkan oldu.

“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı” sloganıyla kurulan merkezde 150 kişilik uzman ekip, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Yerli ve milli imkanlarla kurulan USOM’da, ülkedeki 16 milyon IP siber saldırı ve zafiyetlere karşı anlık taranıyor.

SAHTE SİTELER DE HEDEF

Son yıllarda dolandırıcıların sahte internet siteleri üzerinden kullandıkları ‘oltalama’ yöntemi de merkezin takibinde. Hızla artan oltalama saldırılarında kullanılan sahte siteler tek tek belirlenerek engelleniyor. USOM’da zararlı yazılımlar analiz edilerek Türkiye’deki aktivitelerinin önüne geçiliyor.

İHBARA GEREK KALMADAN TESPİT

Türkiye’nin hava sahasında temiz ve güvenli frekans spektrumunun tesisi için kurulan Milli Monitör Merkezi’nde de kritik sistemlerin haberleşme kanallarının bozucu etkilerden uzak tutulması için çalışmalar yapılıyor. BTK ve Aselsan işbirliğiyle geliştirilen sistem sayesinde askeri ve sivil telsizlerin haberleşme kanallarını karıştıran zararlı yayınlar ihbara gerek kalmadan tespit edilebiliyor.

‘BTK AKADEMİ’DE EĞİTİM

BTK bünyesinde 2017’de kurulan BTK Akademi’de siber güvenlikten robotik kodlamaya, mobil uygulama geliştirmekten drone algoritmalarına kadar birçok konuda sertifika programları, sınıf eğitimleri ve online eğitimler veriliyor.

KAMUNUN EN BÜYÜK VERİ MERKEZİ

5 bin metrekarelik kapalı alana sahip BTK Veri Merkezi, içerdiği data miktarıyla kamunun en büyük veri merkezlerinden birisi niteliğini taşırken uçtan uca yedekli olarak hizmet sağlamak üzere tasarlandı.

(AA)