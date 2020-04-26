150 bin işletmeye elektrik ve doğalgaz faturası yok

Osman Nuri CERİT



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, faaliyeti İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici süreyle durdurulan işletmelere yönelik fatura konusunda son noktayı koydu. Bakan Dönmez, bu işletmelere 3 ay boyunca sayaç okuması yapılmayacağını açıklarken, bu kapsama giren 149 bin 382 işletmeye nisan, mayıs, haziran aylarında elektrik ve doğalgaz faturası gönderilmeyecek. Dönmez, katıldığı bir televizyon kanalında, “Bu durumda olanlara eğer yanlışlıkla bir fatura gittiyse hemen itirazlarını yapabilirler. Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyeceğiz” dedi.

EPDK’YA ŞİKAYET EDİN

Tedbirlerin uzatılmasına yönelik ilave bir karar alınırsa bu süre daha da uzatılabilecek. 3 aylık oluşacak kısmi faturaların daha sonra ödenme ya da ödenmeme planı ise süre sonunda değerlendirmeye alınacak. Bu işletmelere eğer yanlışlıkla fatura gönderildiyse işletmeler EPDK’ya şikayetlerini iletebilecek. w

Karantina bölgelerinde sayaç okunmuyor

EPDK, sadece karantinaya alınan ve sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri için kıyasen fatura düzenlemesini devreye aldı. Karantina bölgelerinde 3 ay süreyle son 2 yılın aynı tüketim döneminin ortalaması üzerinden hesap yapılarak fatura kesilmesi kararlaştırıldı. Büyük şehirlerde ise faturalar gerçek tüketim değerlerinden oluşuyor.

