15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde dehşeti yaşadı: Direğe bağlayıp 3 saat dövdüler

Ereğli ilçesine bağlı Kestaneci Mahallesi'ndeki ilkokulun bahçesinde arkadaşlarıyla buluşan 15 yaşındaki Mumin Yasin S., 4 çocuk tarafından saldırıya uğradı.

DHA'da yer alan habere göre, koli bandıyla okul bahçesinde bulunan kale direğine bağlanan Mumin Yasin S., kulağı kesilerek işkence edildi.

4 kişiden ikisininin 17 yaşındaki K.D., 15 yaşındaki Y.C.T. olduğunu ve diğer iki kişiyi tanımadığını belirten Mumin Yasin S., şüphelilerin bir süre sonra kendisini bırakmasıyla eve yaralı bir şekilde geldiğini ifade etti.

BAŞINA 4, KULAĞINA 12 DİKİŞ ATILDI

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Mumin Yasin S., tedaviye alındı. Başına 4, kulağına 12 dikiş atılan Mumin Yasin S., tedavisinin ardından taburcu edildi. Mumin Yasin S., annesi Solmaz ve babası Savaş S. ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri K.D. ve Y.C.T.'yi gözaltına aldı. 2 çocuk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.