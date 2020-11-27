15 Temmuz'un hesabı soruluyor! Hainlere 79 müebbet

15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişiminde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, büyük ihanetin yönetildiği ana karargahtı. O gece üsten kalkan 25 pilottan 11’i F-16’larla 68 kişiyi şehit etti, 222 kişiyi yaraladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 yıl süren yargılamanın sonunda 365’i tutuklu, 104’ü tutuksuz, 6’sı firari sanık hakkında hükmünü açıkladı. Elebaşı Fetullah Gülen ve Adil Öksüz’ün de arasında bulunduğu 6 firarinin dosyası ayrıldı. Mahkeme üst sınırdan ceza verdi, takdir indirimi uygulamadı. 4 sivil imam ile Ankara’yı bombalayan bazı pilotların da arasında bulunduğu 15 eski asker, 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl hapse çarptırıldı. 291 sanık en az 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 46 sanık müebbet, 19 sanık 12 yıl 6’şar ay ile 16 yıl 8’er ay arasında hapis cezası aldı. 41 sanık 4 yıl 3’er aydan 9’ar yıla kadar hapsi mahkum oldu, 70 sanık beraat etti.

KATİLLERE CEZA YAĞDI



• Pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.

• F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

• F-16’lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu.

• Polis Havacılık Dairesi’ni lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli ile bombalanacak yerleri bildiren eski yüzbaşı Ahmet Tosun, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

• Polis Özel Harekat Dairesi’ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

• Emniyet Müdürlüğü’nü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

• Ankara’da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur’a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

• Beştepe’de 15 kişiyi şehit eden pilot Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

• Farklı zamanlarda Emniyeti bombalayarak 2 kişiyi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı İlhami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan’a 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 648’er yıl hapis verildi.

• TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi’ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk ile Hasan Hüsnü Balıkçı 79 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı. Emniyet Havacılık Dairesi’ni bombalayan pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral’a 8’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90’ar yıl hapis verildi.

TEHDİTLER SAVURDULAR



Ceza alan darbeciler, mahkeme heyetine “Esas gülen son gülen olacak, tekrar hesaplaşacağız, gün gelecek sizinle yer değiştireceğiz, başkan seninle ileride görüşeceğiz” diyerek tehdit etti.



BEYİN TAKIMINA 79'AR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Sivil imamlar, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatının ardından aylar süren hazırlık sonunda darbeyi yönetmek için Akıncı Üssü’ndeydi. Mahkeme bu sözde sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç’u, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Cumhurbaşkanı’na suikast” ve “kasten öldürme” suçlarından 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

ÜNİFORMALI TERÖRİSTLERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



• Dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı’yı derdest etmeye çalışan ekibin başı eski albay Fatih Yarımbaş, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

• Dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi’yi alıkoyan eski tuğgeneral Timurcan Ermiş, ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.

• Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak’a, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

• Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Başkanı tuğgeneral Recep S. Özatak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

• Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mutlum, 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

• Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği’nde görevli eski albay Ali Durmuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

• Üssün Harekat Plan Subayı olan eski binbaşı Murat Bicil, 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

• 143. Filo harekat subayı olarak darbe girişiminde rol alan eski binbaşı Ali Karabulut, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TERÖRİSTLER HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALDI



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Akıncı Üssü davasını değerlendirdi: “15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hak ettikleri cezayı aldı. TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi. Darbeci terörle mücadelemiz sürecektir.”

‘HEPSİ İÇERİDE ÇÜRÜSÜN’



Özel Harekat Daire Başkanlığı’ndaki saldırıda şehit olan komiser Şehit Cennet Yiğit’in(23) babası Yahya Kemal Yiğit, “Çocuğumuzun şehit olduğundan haberimiz yoktu biz o gece sokaklardaydık” dedi. Şehit Komiser yardımcısı Gülşah Güler’in babası Hüseyin Güler ise “İçeride çürüsünler. Mahşerde hesaplaşacağız” diye konuştu.