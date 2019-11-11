Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7827
  • 6,3802
  • 272.067
  • 103118
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 15 Temmuz'dan beri aranan FETÖ şüphelisi kadın Karaman'da yakalandı

15 Temmuz'dan beri aranan FETÖ şüphelisi kadın Karaman'da yakalandı

15 Temmuz'dan beri aranan FETÖ şüphelisi kadın Karaman'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Karaman'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Nurten T'yi (32) Karaman'da saklandığı evde yakaladı.

Nurten T'nin, FETÖ'nün Adana ve Mersin'de faaliyet gösteren okullarında "büyük bölge talebe mesullüğü yaptığı ve ByLock kullandığı" iddia edildi.

Şüphelinin, Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra Adana'ya götürüleceği öğrenildi.  (AA)


Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü 'yok artık' dedirtti!
'Yakıştı mı şimdi sana bu?'
Kerem Bürsin'den eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'e atak!
Demet Akalın 2. çocuk düşüncesini rafa kaldırdı: Artık yapamam
Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
<p>İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, definecilere karşı çalışma başla

Plan Tutmadı... Defineciler Çamura Battı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

SAT komandoları gemiye böyle indi! Nefes kesen anlar

Kursunç pirinci 150 yıllık değirmende öğütülüyor