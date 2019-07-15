15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı?

15 Temmuz'da hastaneler açık mı? araştırılan konular arasında bulunuyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe den sonra ülkemizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanmaya başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. Hastanelerde, eczanelerde işleri olan vatandaşlar tarafından 15 TemMuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı? merak ediliyor işte yanıtı..

15 TEMMUZ HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi günü hastaneler açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil yapacak. Sağlık ocakları da resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. Eczaneler ise resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM’de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”