15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz 2019 hangi güne denk geliyor? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde büyük bir demokrasi zaferi etmesi sonucunda halk, demokrasi ve özgürlüğüne sahip çıkmış ve büyük bir zafer kazanılmıştı. 2016 yılı içerisinde Demokrasi ve Birlik Günü 15 Temmuz resmi tatil olarak kabul edildi. 15 Temmuz'a az bir zaman kala vatandaşlar 15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz 2019 hangi güne denk geliyor? merak ediyor. İşte yanıtı..

15 TEMMUZ TATİL Mİ?

Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olan 15 Temmuz 2019 yılında Pazartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil olarak kullanılıyor. 15 Temmuz tatili haftasonu ile birleşince 3 günlük bir tatil çalışanları bekliyor.

15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ 2019

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı