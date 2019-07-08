15 Temmuz şiirleri haberimizde! Resimli, en güzel 15 Temmuz mesajları ve sözleri

2017 yılından bu yana resmi tatil olarak ilan edilen 15 Temmuz her sene okullarından açılması ile öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan etkinliklerle anılıyor.

15 Temmuz ile ilgili şiirler, 15 Temmuz mesajları araştırılmaya başlandı. 15 Temmuz'a sayılı günler kala tüm merak edilenler en güzel 15 Temmuz şiirleri ve mesajları sizler için haberimizde..

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

Millete Bakın Hele:

Türk´e kefen biçenler, 15 Temmuz gecesi

Taylar gibi şahlanan millete bakın hel

İmandan sonra vatan, aşkların en yücesi

Cihat emrini alan millete baskın hele.

Mücella Pakdemir



15 Temmuz Destanı:

Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük

Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden

Tekbirlerle çoğalıp sonsuz yare yürüdük,

Yürüdük sala vakti karadan ve denizden

Karanlığın kalbine aşikare yürüdük

Nurullah Genç

İhanet:

Bir gece, yatsı vakti yer yerinden oynadı

Ne kadar İblis varsa çıktı karargahından;

Top tüfek ateş barut; birbirine kaynadı,

Gök yarıldı adeta Türk halkının ahından

Ne itibar var artık, ne adın, ne sanın,

Okyanus ötesinde geberip gideceksin.

Vakti günü gelince, akıttığın her kanın

Hesabını misliyle bir bir ödeyeceksin.

Ali Osman Arslan

Şehit Abdullah:

On altı yaşında körpe çocuktu,

Küçücük gözleri boncuk boncuktu,

Darbeci katilden korkusu yoktu,

Sırat köprüsünden geçti Abdullah.

Emrullah Bedir

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.



BU VATAN BİZİM

Destanın şanlı oğlu Oğuz bizim,

Çaldıranı toz eden Yavuz bizim,

Yürüdük tankların tam üzerine,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Cumhurbaşkanım emretti : “sokağa çıkın”

Cesaret devini göğsüne takın,

Şu koşan nineye, dedeye bakın,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Köprüler tutulmuş maşa ellerce,

İnsanlar sokağa aktılar sellerce,

Türküler söylenir kalır yıllarca,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Şanlı bayrak elde gider hainin üstüne,

Ya kuzgun leşe der, ya devlet başa,

Millet bir oldukça yok telaşa,

Çocuklar rahat olun Temmuz bizim, bu vatan bizim.





15 TEMMUZ MESAJLARI

#Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

#15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

#Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

#Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

#249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

#Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

#Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

#Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

# Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.