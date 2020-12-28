28 Aralık 2020 Pazartesi 09:27 | Son Güncelleme:
Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Trafik yoğunluğu yüzde 60 oldu
DHA
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kaza trafiğe neden oldu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 09.25 itibarıyla yoğunluk yüzde 60 oldu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasından Anadolu Yakasına geçişte meydana gelen trafik kazası uzun araç kuyruklarına neden oldu.
DHA'da yer alan son dakika habere göre, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Köprü girişindeki kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 49 OLDU
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 2020'nin son haftası ve haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 09.25 itibarıyla yoğunluk yüzde 60 oldu.