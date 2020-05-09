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  3. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçişinde TAK'lar kuruluyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçişinde TAK'lar kuruluyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçişinde TAK'lar kuruluyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde otoyol üzerinde güvenlik amaçlı TAK'ların kurulması için çalışmalara başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa güzergah kuzey platformda araç sayım sistemleri ve TAK'ın kurulması için iş makineleriyle çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında ulaşım 3 şeride düşürülerek kontrolü geçiş sağlanacak. Köprüdeki çalışmaların 17 Mayıs tarihinde bitmesi bekleniyor.

(DHA)


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