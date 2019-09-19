15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra taşınmıştı! Hasdal Kışlası'nın akıbeti ne olacak?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından, kent merkezindeki kışlaların kent dışına taşınmasına ilişkin süreç başlatılmıştı. Hasdal Kışlası da bunlardan biriydi.

İHA'da yer alan habere göre, Hasdal Kışlası'nın, taşınma sürecinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yeni yerleşkesi olması gündeme geldi. Ancak o günden bugüne kışlada herhangi bir çalışma yapılmadı.

Kışlanın içerisinde bulunan yapılarda da bakımsızlık nedeniyle hasarlar oluştu. Yerleşkenin bir kısmında çatının çöktüğü görülürken, duvarların da yıkıldığı tespit edildi.

Akıbetini bekleyen Hasdal Kışlası havadan drone ile görüntülendi.