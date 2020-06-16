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  3. 15 Temmuz Gazisi Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı
16 Haziran 2020 Salı 09:14 | Son Güncelleme:

15 Temmuz Gazisi Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

15 Temmuz Gazisi Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Aslan, 1962 yılında Çorum'un Ortaköy ilçesinde doğdu. 1981 yılında Polis Kolejinden, 1985 yılında Polis Akademisinden dereceyle mezun olan Aslan, komiser yardımcısı olarak başladığı görevine sırasıyla, Bursa, Bingöl, Marsilya/Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli illeri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde devam etti.

Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleriyle ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olarak atandı.

Görevi süresince terör örgütleriyle mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca ve kahramanca mücadele eden Aslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar bu görevini başarıyla yürüttü.

15 Temmuz'da hain darbeciler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralanmış ve geçirdiği operasyonlarla hayata tutunarak ''gazi' unvanı almıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Aslan'a 15 Temmuz'da milli irade ve demokrasiyi savunmak için gösterdiği kahramanca mücadeleden ötürü Devlet Övünç Madalyası verilmişti.

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