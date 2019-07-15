15 Temmuz etkinlikleri nelerdir? Ankara, İstanbul 15 Temmuz programı

15 Temmuz'da nerede hangi etkinlik var? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan alçak darbe girişiminin 3. yıldönümü kutlanıyor. Bugün Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok yerde şehit olan vatandaşlar, askerleri anmak için etkinlik düzenleniyor. 15 Temmuz 2019 etkinliklerine katılmak isteyenler 15 Temmuz etkinlikleri nelerdir? diye araştırıyor. İşte Ankara, İstanbul 15 Temmuz programı..

ANKARA'DAKİ TÖRENLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Ankara'daki törene katılacak. Tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak.

Erdoğan, darbecilere direnerek şehit olanların anısına yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törende binlerce Ankaralı'ya seslenecek.Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler daha sonra Millet Camii'ndeki mevlide ve Gazi Meclis'teki törene katılacak. Meclis'teki tören 14.00'te başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki adresi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olacak.

15 Temmuz gecesi hainlerin hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeniden yapılan binasının açılışını yapacak.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BÜYÜK BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geçecek. Darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda saat: 20'de halka hitap edecek.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapımı tamamlanan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ni açacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ İÇİN İNTERNET SİTESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo ve kurumsal kimlik haritasının bulunduğu "www.15temmuz.gov.tr" internet sitesi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi karşısında, milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümünde düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar devam ediyor.

Buna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle yurt genelinde anma etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin yayımlanan genelge kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "www.15temmuz.gov.tr" adlı internet sitesi oluşturuldu.