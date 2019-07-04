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  3. 15 Temmuz Destanı Milletin Evi'nde sahnede 

15 Temmuz Destanı Milletin Evi'nde sahnede 

15 Temmuz Destanı Milletin Evi'nde sahnede 

Kültür Bakanlığı’nın düzenleyeceği “Destanları Kahramanlar Yazar” gösterisinin hazırlıkları sürüyor. Etkinlik direnişin 3’üncü yıldönümünde Beştepe’de sahnelenecek. 

Osman Nuri CERİT

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihli ihanet girişiminde tek yürek olan milletin, göğüslerini tanklara siper ederek yazdığı Kahramanlık Destanı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde sahnelenecek anlamlı bir gösteride canlandırılacak. Milletin Evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek etkinlikte, destanın kahramanlarının şehadeti göze alarak sergiledikleri direniş, sahneye yerleştirilecek tank maketiyle canlandırılacak. Kültür Bakanlığı’nın düzenleyeceği “Destanları Kahramanlar Yazar” adlı gösterinin provaları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesindeki etkinlik milletin direnişinin 3’üncü yıldönümünde sahnelenecek. 

POLİSLER DE KATILACAK 

Devlet Tiyatrosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu ile Devlet Opera ve Balesi’nden sanatçıların sahne alacağı gösteride, 15 Temmuz direnişinde canlarını ortaya koyan 60’ışı Özel Harekât Personeli 100 polis de sanatçılara sahnede destek verecek. 

Başkan Erdoğan izleyecek 

Yaklaşık 45 dakika sürmesi planlanan gösteriyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan da izleyecek. Başkan Erdoğan etkinliğin ardından yapacağı konuşma ile ulusa seslenecek ve şehitlerimizi anacak. Destanın yazılışının 3’üncü yıldönümünde ülke genelinde de etkinlikler gerçekleşecek.  

 

 

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