15 Temmuz Derneği'nden Bülent Arınç'a sert tepki: Yazık sana Arınç...

15 Temmuz Derneği, sosyal medya hesabı Twitter'dan Bülent Arınç'a tepki gösterdi.

"Hergün başka bir cübbe giyiyorsunuz. bir gün avukat, bir gün ilahiyatçı, bir gün yüksek istişare kurulu üyesi olarak arz-ı endam ediyorsunuz. Çok yukarılardan müthiş özgüvenli açıklamalar yapıyorsunuz. Selalara dil uzatıyor, KHK'lılara şefaat dileniyor, mahkemeleri itham ediyor, büyük bir gayretle FETÖ ile mücadele eden kahramanların morallerini bozmaktan çekinmiyorsunuz."

Dernek adına yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bülent Arınç'ın geçmişte yaptığı açıklamalara atıfta bulunulan açıklamanın devamında ise, şu ifadeler yer aldı:

"Herhalde çuvallayınca 'ne kadar ahmakmışım' deyip her şeyin üstünü örtebileceğinize inancınızdan geliyor bu pervasızlığınız."

"Hiçbir faydanız yok bari gölge etmeyin istiyoruz" şeklinde sona eren açıklama şu şekilde;