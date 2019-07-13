15 Temmuz bankalar açık mı 2019? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 3 sene önce resmi tatil edilen 15 Temmuz yaklaşırken vatandaşlar da nerelerin açık olacağını merak ediyor. 15 Temmuz 2019 bu sene Pazartesi gününe denl geliyor. Resmi dairelerde ve bankalarda işlemlerini halletmek isteyen kişiler 15 Temmuz bankalar açık mı 2019? 15 Temmuz 2019 PTT, kargo, noterler açık mı? araştırıyor. İşte yanıtı..

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü hizmet vermeyecek. Vatandaşlar internet bankacılığı veya ATM işlemlerini gerçekleştirebilir.EFT bankalar arası para transferi olduğu için internet üzerinden EFT yapılabilir ancak alacaklı hesaba paranın geçmesi bir sonraki mesai başlangıcı olur. Yani aynı hafta sonlarında olduğu gibi işlem yapılabilir ama para mesai saatleri içerisinde geçer. Bu da pazartesi günü yapılan EFT’nin alacaklı hesaba Salı günü 08:00’de geçmesiyle sonuçlanır.

Öte yandan bankalarla bağlı olarak işlem yapan noter, PTT gibi kurum ve kuruluşlar da resmi tatil nedeniyle kapalı oluyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir.

Resmi tatil süresinin bitmesiyle birlikte bankalar ve diğer kurumlar normal çalışma sistemlerine geri dönüyor. Yani 16 Temmuz 2019 Salı günü bankalarda yeniden işlem yapılabilecek.

15 TEMMUZ ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet vermesini kabul etti.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın ortak imzasıyla verilen teklifte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz verilmesi istendi.

Teklifte, "15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, sokaklara, meydanlara inerek namlulara, tanklara, helikopterlere, uçaklara karşı sadece imanlarından aldıkları güçle ve çıplak elleriyle bir kez daha istiklali ve istikbali için destansı bir mücadele vermiştir. İradelerini FETÖ terör örgütünün başına teslim eden şer çetesi mensuplarının teşebbüsleri milletin ortak, mücadeleci iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlı tutumu karşısında başarısız olmuştur." denildi.

Halkın, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü düzenlenecek olan etkinlik ve anma programları ile benzeri organizasyonlara rahatlıkla iştirak edebilmeleri için 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz günü 2019 Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilmesine olanak sağlanması talep edildi.

Teklif, Hukuk-Plan ve Bütçe ile Temel Haklar Komisyonu'nda olumlu bulunarak Meclis'e havale edildi. Meclis'te görüşülen teklif, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından oylamaya sunuldu.

Tüm üyelerinin oylarıyla kabul edilerek Meclis'ten geçen karara göre, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."