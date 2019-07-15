15 Temmuz 2019’da sela okunacak mı? sorusu 15 Temmuz Pazartesi gününün en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini anmak üzere yurdun dört bir yanında programlar düzenleniyor, dualar okunuyor. 15 Temmuz gecesi camilerden yankılanan sela sesleri ve halkımızın demokrasiye sahip çıkması sayesinde hain darbe girişimi püskürtülmüştü. Sela okunması bu anlamda manevi bir değer taşıyor. Peki, 15 Temmuz 2019’da sela okunacak mı? 15 Temmuz’da sela ne zaman okunacak? İşte cevabı…

15 TEMMUZ 2019’DA SELA OKUNACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde şehitler için Kur'an okunacak, şehit yakınları ziyaret edilecek, din istismarının arkasına gizlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzü gençlere anlatılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ülke genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımlandı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" kampanyası başlatılarak,bu kapsamda 15 Temmuz'a kadar her cami ve Kur'an kursunda en az bir Kur'an hatmi okunacak.

15 Temmuz 2019 Pazartesi günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, tüm şehitlerin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programları yapılacak. Diğer cami ve mescitlerde ise şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.

90 BİN CAMİDE EŞ ZAMANLI SELALAR OKUNACAK

15 Temmuz Pazartesi gününü 16 Temmuz Salı gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.

Müftüler başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

Tüm illerde, temmuz ayı içinde "15 Temmuz Ruhu" başlıklı konferanslar düzenlenecek. Hafta boyunca vaazlarda ve yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi anlatılacak.

Söz konusu etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi amaçlanıyor.