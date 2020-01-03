15 tatil için heyecanlı bekleyiş başladı. Tüm öğrenciler ve veliler 15 tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? 2020 Sömestr tatili ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 takvimine göre Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak. 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl 15 tatil 2020 yılında 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ HAZİRAN AYINDA!

Yaz tatili 19 Haziran 2020 itibari ile başlayacak.

2019 2020 OKUL TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.