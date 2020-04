15 Nisan Dünya Sanat Günü nedir? Evden takip edilebilecek Dünya Sanat Günü etkinlikleri neler?

15 Nisan Dünya Sanat Günü nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından gündem konusu oldu. Corona virüs önlemleri çerçevesinde vaktin çoğu evde geçiyor. Akademisyenler ise Dünya Sanat Günü vesilesiyle, George Frideric Handel'in "Sarabande" eserini evlerinden, her biri ayrı bir enstrüman çalarak, aynı anda yorumladı. Evden takip edilebilecek Dünya Sanat Günü etkinlikleri ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ NEDİR?

Dünya Sanat Günü, her yıl Nisan ayının 15. günü kutlanan, sanat etkinlikleri düzenlenip cadde ve sokakların sanat eserleri ile süslenildiği bir gün olarak kabul edilir ve 2012 yılı itibarıyla kutlanmaya başlanılmıştır. Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam, International Associations of Art’ın 2011 yılında Meksika'da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılır. Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önerir. Bu öneri çoğunluk oyu alarak kabul edildi ve her yıl 15 Nisan tarihinde World Art Day (WAD) yani Dünya Sanat Günü kutlanmaya başladı.

Maltepe Üniversitesi’nden akademisyenlerin düzenlediği etkinlikle salgın önlemleri kapsamında evde geçirilen zor günlerde sanatın ruhuyla moral verilmesi amaçlanırken, eserin özgün hali Maltepe Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

Orkestrada ise akademisyenler Aysu Zehra Şanver, Damla Akan, Bahar Büyükgönenç Polat, Göksel Coşgun, Orhan Çelebi, Çağlayan Çetin, Cem Babacan, Salih Kartal ve Hüseyin Yücebağ yer aldı.

DÜNYA SANAT GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

İnternet üzerinden ulaşılabilecek sanata dair bazı etkinlikler şu şekilde;

Yeşim Ustaoğlu | Sırtlarındaki Hayat belgeseli: İstanbul Modern Sinema, koronavirüs salgını sebebiyle geçici olarak kapandığı dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamayı sürdürüyor. Yeşim Ustaoğlu'nun Sırtlarındaki Hayat adlı belgeselinin uzun versiyonu müzenin resmi web sitesi üzerinden yayına açılıyor.

Genco Erkal | Marx’ın Dönüşü: Genco Erkal'ın 2008 yılında sahnelediği ‘Marx'ın Dönüşü' artık Youtube'da izlenebilir. Howard Zinn'in “Marx in Soho” adıyla yazdığı tek kişilik oyunu dilimize Özüm Özgülgün çevirdi ve Genco Erkal yönetti. Kostümleri Özlem Kaya'ya ait olan oyunu yayına hazırlayan isimse Selçuk Metin oldu.

Google ve Dünyanın Beyni: Google’ın bugüne dek yayımlanmış her kitabı tarayıp dijital ortama aktarma planı, internette gerçekleştirilen en kapsamlı ve iddialı projelerden biri olarak öne çıktı. İnsanlık adına geleceğe miras bir kitaplık oluşturduğunu vurgulayan teknoloji devinin tek amacının bu olmadığını düşünenlerse çok tartışmalı girişimi durdurmaya kararlıydı. SALT, Ben Lewis’in 2013 yapımı ödüllü belgesel filmini çevrimiçi gösterime sunuyor. 90 dakikalık İngilizce filmi, 17 Nisan’a kadar SALT Online Youtube kanalından Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.

Arter | Çevrimiçi video seçkisi: Nevin Aladağ, Ali Mahmut Demirel, Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, Annika Kahrs, Mikhail Karikis & Uriel Orlow, Sophia Pompéry ve Sarkis'in eserlerinin yer aldığı seçki, korona virüsü salgınına karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter'in internet sitesi üzerinden 15 Mayıs'a kadar görülebilir.

Ve Perde!: İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk belgesel yapımı olan “Ve Perde!”' Youtube’da yayına açıldı. Belgesel, Haldun Taner'in yaşamından kesitleri gözler önüne seriyor. Sanatçının Dün Bugün, Keşanlı Ali, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım gibi yapıtlarından seçilen bölümler, tiyatrocuların performanslarıyla belgeselde yeniden hayat buluyor.

Pera Film | Online kısa film seçkisi: Pera Film, insanları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla hazırladığı online film seçkisiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan program, internet üzerinden erişilebilecek. “Evde Tek Başına” isimli program, Pera Müzesi'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilir.