1.5 milyon ölüm şişesi

DEVRiM TOSUNOĞLU

Sahte içki çetesine yılbaşı öncesi darbe vuruldu. İstanbul merkezli baskınlarda 1.5 milyon şişe sahte içki üretilecek 256 ton metil alkol ele geçirildi.

ÜNLÜ RESTORANDA DA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla sahte içki şebekesine yönelik soruşturma başlatıldı. Organizatörlerin tespiti için kaçakçılıkla mücadele ekipleri 6 ay önce 602 gece kulübü, restoran ve tekel bayisini denetlendi, 147’sine ceza kesildi. Ünlü bir balıkçıda sahte alkol bulundu, müşteriler şikayetçi olmadı.

‘FREESHOP’LA KANDIRDILAR

Çetenin yapısı deşifre edildi. Kimya fabrikalarından ucuza alınan metil alkol, dev tanklarda kaynatılıp damıtılarak ‘tersiyer butil alkol’ elde ediliyordu. Matbaalarda hazırlanan sahte TAPDK bandrolleri veya temin edilen orijinal bandroller kullanılıyordu. Yabancı menşeili bandroller ve içki şişesi etiketleri bastırılarak içkilerin ‘export’ ya da ‘freeshop’tan satın alınmış algısı oluşturuluyordu.

9 İLDE EŞZAMANLI BASKIN

Sahte alkol çetesini haziran ayından beri adım adım izleyen polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 12 Aralık’ta düğmeye bastı. İstanbul, Adana, Aksaray, Hatay, İzmir, Kırklareli, Şanlıurfa, Niğde ve Tekirdağ’da eşzamanlı operasyon düzenlendi. 40’ı imalathane 147 adrese baskın yapıldı. Çete elebaşı ve 4 yabancı uyruklu kişinin de arasında bulunduğu 80 şüpheli yakalandı.

EMNİYET BAHÇESİNDE REKOR SERGİSİ

6 aylık çalışmada 1.5 milyon şişe sahte içki üretilebilecek 256 ton metil alkol, 34 bin şişe sahte içki, 427 bin etiket, 1.17 milyon sahte bandrol, 1355 yabancı bandrol, 460 bin kapak, 64 bin 891 boş şişe, 197 bin mantar tıpa ve 10 araç ele geçirildi. Malzemelerin 14 milyon 200 bin lira değerinde olduğu bildirildi.

ANTİFRİZLİ KAMUFLAJ

Adana’daki bir depodaki ‘antifrizli cam suyu’ yazılı kolilerin içinden bin litre etil alkol çıktı, 1 kişi gözaltına alındı. 2019’un başından itibaren yurtta 27 kişi sahte içkiden ölmüştü.