02 Haziran 2020 Salı 11:25 | Son Güncelleme:
14. Türk-Rus ortak kara devriyesi icra edildi
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada 14. Türk-Rus ortak kara devriyesinin icra edildiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.