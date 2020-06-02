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  3. 14. Türk-Rus ortak kara devriyesi icra edildi
02 Haziran 2020 Salı 11:25 | Son Güncelleme:

14. Türk-Rus ortak kara devriyesi icra edildi

14. Türk-Rus ortak kara devriyesi icra edildi

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada 14. Türk-Rus ortak kara devriyesinin icra edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.

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