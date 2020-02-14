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  3. 14 Şubat'ta balon alacaklar dikkat! Bakanlık uyardı

14 Şubat'ta balon alacaklar dikkat! Bakanlık uyardı

14 Şubat'ta balon alacaklar dikkat! Bakanlık uyardı

Ticaret Bakanlığı, "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla "uçan balon" satışlarına yönelik uyarıda bulundu.

Bakanlık açıklamasında, "Helyum gazı dışında bazı yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahip gazlar kullanılarak dolumu gerçekleştirilen uçan balonların çakmak, kibrit ve mum gibi bir alev kaynağına yakın bulunması halinde ciddi yanıklara yol açabilen yaralanmalar gerçekleşebilmektedir. Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği çerçevesinde uçan balonların doldurma işleminde helyum gazı dışında başka gaz kullanılması yasaklanmıştır" denildi.

Ticaret Bakanlığı 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla uyarıda bulundu. Bakanlık açıklamasında uçan balonlarla ilgili olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlara satın aldıkları ürüne dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakanlığımızca denetimleri yıl boyunca gerçekleştirilen 'uçan balonların' satışları özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü’nde daha fazla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, söz konusu ürünlerle ilgili yaşanabilecek kazaları önlemek, tüketicilerimizin sağlık ve güvenliklerini korumak amacıyla bu ürünleri satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Helyum gazı dışında bazı yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahip gazlar kullanılarak dolumu gerçekleştirilen uçan balonların çakmak, kibrit ve mum gibi bir alev kaynağına yakın bulunması halinde ciddi yanıklara yol açabilen yaralanmalar gerçekleşebilmektedir.

Söz konusu riskin bertaraf edilebilmesi amacıyla Bakanlığımızca 'Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği' çerçevesinde uçan balonların doldurma işleminde helyum gazı dışında başka gaz kullanılması yasaklanmıştır. Bu bağlamda tüketicilerimizin uçan balon satılan yerlerde dolum yapılan gazın niteliğini öğrenmeleri ve sadece helyum gazı ile doldurulan uçan balonları satın almaları büyük önem arz etmektedir. Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerimiz 'Alo 175 Tüketici Hattı' aracılığıyla Bakanlığımıza ulaşabilirler" ifadelerine yer verildi.


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