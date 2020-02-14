14 Şubat Sevgililer günü mesajları ve sözleri! Sevgiliye en güzel, duygusal, romantik sevgililer günü mesajı 2020!

14 Şubat Sevgililer günü mesajı ve sözleri binlerce kişi tarafından aratılmaya başladı. Her yıl 14 Şubat’ta kutlanan ve çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği Sevgililer günü geldi çattı. Sevdiğine çiçek yollayan, güzel ve özel bir hediye alan kişiler içerisine ekleyecekleri Sevgililer günü mesajları ile bu anlamlı günü en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Biz de sizler için sevgiliye ve eşe yollanabilecek romantik, duygusal ve uzun sevgililer günü mesajları ve sözlerini derledik. İşte 14 Şubat 2020 sevgililer günü mesajı…

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI VE SÖZLERİ

Seni sevmeme izin verdiğin ve karşılığında beni sevdiğin için teşekkür ederim. Benim olduğun için çok şanslıyım. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!

Seni sevmek, hayatın çok daha güzel görünmesini sağlamak için yapılabilecek en kolay şeylerden biri ... Seni seviyorum ve seni asla bırakmak istemiyorum. Benim için hayatın olmazsa olmazı sensin. Aşkım, her Sevgililer Günü’nde birlikte olmak dileğiyle…

Her sabah uyandığımda kendime, “Böyle birini hak etmek için ne yaptım?” diye soruyorum. Meleğim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice Sevgililer Gününü beraber geçirmek dileğiyle.

Aşk bir bulut gibi, Aşk bir rüya gibi, Aşk bir kelime ve Aşk her şeyde gizli.. Aşk bir masalın gerçekleşmesi gibi… Aşkı sende buldum en sonunda.. Sevgililer Günün Kutlu olsun aşkım.Sevgilim, sana olan aşkım denizler kadar derin ve gökyüzü kadar yüksek. Ve ben hayatımda sana sahip olduğum için en şanslı adamım! Sevgililer Günün Kutlu Olsun tatlım!

Ne istediysem sende buldum. Senden öncesi yok sanki seninle doğmuşum. Beni artık bende arama. Ben sen olmuşum sevdiğim.

Sıcak bir tebessüm yakınlaşmadır diğer kişiye; birden döndürür bir kişiye. Geçmişe sığınıp anılara sığınsan bile, yetmez o ömür yalnız başına bir kişiye.

Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika bir kadın/adam olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Seni her zaman seveceğim. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Varlığıyla yaşamımı aydınlatan sevgilim, bizim için tüm emeklerine minnettarım. Yaşamda karşılaşacağımız her sürprize beraber adım atmak için, nice 14 Şubat Sevgililer Günümüz olsun…

Yaşamın akıp gittiği tek düze bir dünyada kısılıp kalmışken şimdi olağan üstü renklere sebep olan sensin. Ve ben seninle birlikte olduğum için çok şanslıyım. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Biliyorum ki yollar karanlıktan geçtiğinde yanımda sen varsın. Ellerin ellerime dokunduğu sürece varlığım tamamlanmış olacak. Sevgilim, canım sevgilim iyi ki benimlesin.

Seni sevdiğim kadar yeşil ormanlar, sevinde mavi deniz ve rüzgar bizim nefesimiz. Dünyamı değiştirdiğin için ne mutlu bana . Bu manzaranın adı aşk olmalı. Sevgililer Günün kutlu olsun biriciğim!

Sevgilin, seninle tanıştığımız günü düşünüyorum. Şimdiki halimizi hayal bile edemezdim. Bu büyük mutluluğu hayatıma getirişin bizim hikayemiz. Sen kalbinim sahibi, hep böyle kal. Seni çok seviyorum. Nice muhteşem 14 Şubatlarımız olsun.

EŞE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sen benimsin ve ben seninim. Kalbim de hep böyle seninle olacak. Hayatımın geri kalanında senden asla ayrılmayacağıma söz veriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun karıcığım/kocacığım.

Seni ne kadar sevdiğimi hiçbir kelime ifade edemez. Bu yüzden seni her zaman yanımda istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun sevgili karım/kocam.

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Aşkım, beni ve çocuklarımızı sevdiğin için teşekkür ederim. Sana her gün sevgimi ve şükranımı gösterememiş olabilirdim, ama biliyorum ki her zaman kalbimde olacaksın. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Hayatıma girmeden önce, hiçbir yönüm yok. Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum karıcığım/kocacığım. Sevgililer Günün kutlu olsun!