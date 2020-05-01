14 bin kişiye 'Kovid-19 Psikososyal Destek'

Mesleki personel, talep olmasa bile 65 yaş üstü kişileri telefonla arayarak hem gereksinimlerini öğreniyor, hem de onlara moral destek sağlıyor. 20-30 dakika arasında değişen görüşmelerde vatandaşların korona, hastalıktan korunma yolları ve korunmak amacıyla belirlenen 14 kural ile ilgili bilgilendirilmeleri de sağlanıyor.