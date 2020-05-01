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  3. 14 bin kişiye 'Kovid-19 Psikososyal Destek'

14 bin kişiye 'Kovid-19 Psikososyal Destek'

14 bin kişiye 'Kovid-19 Psikososyal Destek'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, başta 65 yaş üstü, engelliler, şehit yakınları ve gaziler ile karantina altında olan, talepte bulunan ve ihtiyacı olan 14 bin kişiye ‘Covid-19 Psikososyal Destek' hizmeti sunulduğu açıklandı.

Mesleki personel, talep olmasa bile 65 yaş üstü kişileri telefonla arayarak hem gereksinimlerini öğreniyor, hem de onlara moral destek sağlıyor. 20-30 dakika arasında değişen görüşmelerde vatandaşların korona, hastalıktan korunma yolları ve korunmak amacıyla belirlenen 14 kural ile ilgili bilgilendirilmeleri de sağlanıyor.


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