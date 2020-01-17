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  3. 136. günde bir aile daha katıldı

136. günde bir aile daha katıldı

136. günde bir aile daha katıldı

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki 136 gündür devam eden eylemine katılım artıyor.

Eyleme, Şırnak İdil’den gelen Arslan ailesi de katıldı. Kürtçe konuşan anne Hamdiye Arslan HDP ile terör örgütü PKK’nın ilişkisi olduğunu söyledi. Baba Emin Arslan’da, “Oğlum kaçırıldığında 14 yaşındaydı, HDP ile PKK’nın eli birdir” dedi.

Başkan Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülşen Orhan, oturma eylemini yapan aileleri ziyaret ederek onlara destek verdi. 
 


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