134 ailenin tek isteği evlatları

‘GEL KARDEŞİM TESLİM OL’



2015’te kaçırılan Hamdullah Dicle için Çınar ilçesinden gelip, oturma eylemine başlayan Mehmet Dicle, “Ben kardeşim Hamdullah için buraya geldim. Kardeşimi kandırarak dağa götürdüler. Onu almadan burada eylemime son veremeyeceğim. Burada kardeşime de sesleniyorum. Eğer beni görüyor ve duyuyorsan kaç, teslim ol. Askerlerimize, polislerimize teslim ol. Ailece seni bekliyoruz” diye konuştu. Oturma eylemi yapan ailelerden 13’ü, evlatlarına kavuştu.