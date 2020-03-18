132 anne evlat nöbetinde

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 198’inci günde 132’ye çıktı. Evlat nöbetine dün katılan annelerden Zeynep Akdoğan, 2015’te kaçırılan oğlu İlhan’a “Evladım, senin yolunu gözlüyoruz. Kaç gel” diye seslendi. Anne Piroze Yiğit ise 2011’de kaçırılan oğlu Savaş için nöbete katıldı. 1992’de 1 Mayıs kutlamaları için gittiği Ankara’da kaybolan ve PKK’ya katıldığı anlaşılan hemşire kızı Kezban için gelen Tenzile Dönmez, “Devletine sığın. 28 yıldır hasretinle yaşıyorum” dedi. 2014’te Tunceli’de kaçırılan Alev Turan’ın (17) annesi Güllü Turan, kızının biran önce gelmesi çağrısında bulundu.

DHA