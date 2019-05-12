13 yaşındaki çocuk canlı yayında Müslüman oldu
Ermeni kökenli 13 yaşındaki Hristiyan Arthur, ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu iftar programında Müslüman oldu.
Canlı yayında Kelime-i Şehadet getiren Arthur, isminin "Nihat" olmasını istediğini söyledi.
Nihat Hatipoğlu'nun, İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndan canlı yayınlanan iftar programında 13 yaşındaki çocuk din değiştirdi. Hatipoğlu, Arthur'un ailesiyle konuştuğunu söyleyerek çocuğa Kelime-i Şehadet getirtti.
İSMİ 'NİHAT' OLDU
Hatipoğlu'nun, "İsmini de değiştirecek misin?" sorusuna, "Evet. İsmimin Nihat olmasını istiyorum." diyerek cevap verdi.
'İSLAM'IN DEĞERİNİ İYİ BİLİN'
Arthur programda, "İslam'ın değerini iyi bilin." diye konuştu. Hatipoğlu, "İleride inşallah hacca da gidersin" dedi.