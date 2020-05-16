13 adımda normalleşme

OSMAN NURİ CERİT

KUYUMCU, SAATÇİ VE OPTİKÇİ

Personel, müşterilerle aynı ürünlere dokunacağı için her müşteriden sonra ellerini yıkamalıdır. Deneme süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Denenen ürün alınmıyorsa ürüne zarar vermeyecek özellikte alkol veya sabunlu suyla silinmelidir.

AYAKKABI SİPARİŞİ TELEFONLA

Müşteri alışverişini internet üzerinden yapmalıdır. Müşteri ile ayakkabı, çanta denemesinde tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılmalıdır. Çalışan ve müşteri dâhil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır. Personeli korumak için tezgâhlar ve müşteri alanı arasına ayırıcı pencere yerleştirilmelidir.

ÖDEMEYE TEK BAŞINA GİRİLECEK

İş yeri girişinde, içinde ve ödeme noktası yakınında uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş işaretlerde beklemelidir. Raflardaki ürünlerin çalışan personel tarafından müşteriye verilmesi sağlanmalıdır. Klimalar dışarıdan yüzde 100 temiz hava alacak modda çalıştırılmalı, fan hızı düşük tutulmalıdır.

PAZARDA KOLONYA, DEZENFEKTAN



Pazarlar, her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılmalı, kapasite ilan edilmelidir. Her yerde kolonya ve dezenfektan bulundurulmalıdır. Yerde satış yapılmamalı, müşteri ürün seçmemelidir. Esnaf bağırmamalıdır.

KABİN İÇİNE 10 DAKİKA SINIRI



Mağazalarda deneme kabinlerinde içeride kalma 10 dakikayla sınırlandırılmalı, aralıklı kullanılmalıdır. Kabinlerde maskeler çıkarılmamalıdır, uyarılar asılmalıdır. Ürünlere ultraviyole ışınları uygulanmamalıdır.

MİNİBÜSTE ELDEN ELE PARA VERMEYE SON



Her müşteri ücretini kendisi verip, para üstünü kendisi almalıdır. Bir kişilik koltuklara 1 kişi, 2 kişilik koltuklara 1 kişi, 4 kişilik koltuklara 3 kişi oturacak şekilde yolcu alınmalıdır. Klima çalıştırılmamalıdır.

TERZİLERDE RANDEVU SİSTEMİ DÖNEMİ



Terziler randevulu çalışmalıdır. Ölçü alırken ya da prova yaparken 1 metrelik sosyal mesafe korunamayacağından tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılmalı, iğne ve diğer aletler ağza götürülmemelidir.

OYUNCAĞA KİTABA ‘ÖRTÜLÜ’ DÜZEN

Müşteriler kitap reyonları ve rafları arasında sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde dolaşmamalı, kitapları karıştırmamalıdır. Oyuncakların ise üstü örtülmelidir.

MÜŞTERİ GIDAYA DOKUNAMAYACAK



Et ve et ürünleri, paketlenmemiş gıda maddeleri satışında çalışan personel eldiven kullanmalıdır. Eldiven gıda dışındaki nesnelere değmemelidir. Müşteriler, iş yeri içinde gıdalara dokunmamalıdır. Bütün ürünler çalışan personel tarafından paketlenmeli ve müşteriye verilmelidir. Ürünler mümkün olduğunda cam veya tezgâhların arkasında korumaya alınmalıdır. Paketli olmayan ürünlere müşterinin dokunmaması sağlanmalıdır.

BÜFE, KANTİN VE BAYİLERE YENİ AYAR



Büfe, kantin ve bayilerde “Restoran, lokanta ve kafeler” için yayınlanacak kurallar uygulanmalıdır. Bahis bayilerinde bahis doldurma işlemi dış mekanda yapılmalıdır. Müşterilerin tek tek alışveriş yapmaları sağlanmalıdır.