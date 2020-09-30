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30 Eylül 2020 Çarşamba 03:33 | Son Güncelleme:

12'lik kemancı Cansu dünyayı hayran bıraktı

12'lik kemancı Cansu dünyayı hayran bıraktı

Keman öğrencisi Cansu Sara Takmaz (12), Estonya'daki yarışmada ikinci, İtalya'da düzenlenen ‘30. Citta di Barletta' yarışmasında birinci oldu.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuarı’nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (12), pandemi nedeniyle çalışmalarını artırarak, günde 5-6 saat keman çalmaya başladı. Corona virüs nedeniyle Estonya’da online gerçekleşen ‘Odin International Music Competition’ yarışmasında 2’nci ve İtalya’da düzenlenen 30’uncu ‘Citta di Barletta’ yarışmasında 1’inci olan Takmaz, yurt dışında Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Cansu, Hamburg’da Laeiszhalle’de düzenlenen 5’inci Uluslararası Stage 4 Kids Festivali’nde sahneye çıkıp keman solist kategorisinde konser verdi.

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