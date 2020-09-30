12'lik kemancı Cansu dünyayı hayran bıraktı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuarı’nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (12), pandemi nedeniyle çalışmalarını artırarak, günde 5-6 saat keman çalmaya başladı. Corona virüs nedeniyle Estonya’da online gerçekleşen ‘Odin International Music Competition’ yarışmasında 2’nci ve İtalya’da düzenlenen 30’uncu ‘Citta di Barletta’ yarışmasında 1’inci olan Takmaz, yurt dışında Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Cansu, Hamburg’da Laeiszhalle’de düzenlenen 5’inci Uluslararası Stage 4 Kids Festivali’nde sahneye çıkıp keman solist kategorisinde konser verdi.