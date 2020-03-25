121 bin 388 ihtiyaç talebi karşılandı

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulurken polis, jandarma ve AFAD ekiplerinden oluşturulan gruplar, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı, “65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan gelen 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Destek Gruplarınca karşılandı” bilgisini verdi.

VATANDAŞ MEMNUN



Edirne'de yaşayan Salim Altunhan, 155 polis hattını arayıp, ihtiyaçları bulunduğunu bildirip, yardım istedi. Bir polis ekibi hemen Altunhan’ın evine gidip siparişlerini not aldıktan sonra gittikleri markette alışveriş yaptı. Polis ekibi, Altunhan’ın siparişini daha sonra evine götürüp, teslim etti. Kendisi için alışveriş yapan polis ekiplerine teşekkür eden Salim Altunhan, “65 yaş üstü olduğumuz için evden çıkamıyoruz. Bu nedenle telefonla 112’yi arayıp yardım istedim Onlar da beni 155 polis hattına yönlendirdi. Telefona çıkan polis ekiplerinden marketten alışveriş için yardım istedim. Onlar da çok kısa sürede geldiler” dedi.