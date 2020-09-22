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22 Eylül 2020 Salı 11:14 | Son Güncelleme:

1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilan bakanlığın sitesinde yayınlandı

1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilan bakanlığın sitesinde yayınlandı

Adalet Bakanı Gül, 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanın bakanlığın sitesinde yayınlandığını duyurdu.

1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilan bakanlığın sitesinde yayınlandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek." dedi.

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