1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilan bakanlığın sitesinde yayınlandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek." dedi.