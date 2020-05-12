12 Mayıs güncel koronavirüs tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Koronavirüs Türkiye son durum gelişmeleri nelerdir?

Türkiye koronavirüs son durum gelişmeleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık araştırma yapıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içinde küresel salgın boyutuna ulaşan yeni tip koronavirüs salgını yakından takip ediliyor. Türkiye'de koronavirüse dair yaşanan son gelişmeler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından şeffaf bir şekilde vatandaşlara aktarılıyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Koronavirüs Türkiye son durum gelişmeleri nelerdir? 12 Mayıs güncel koronavirüs tablosu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS TÜRKİYE SON DURUM GELİŞMELERİ NELERDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün ülkemizde vaka, entübe, iyileşen ve vefat eden kişi sayısı güncel ve şeffaf bir şekilde açıklıyor. 12 Mayıs koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Resmi kaynaklardan bilgi gelince haberimize eklencektir.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 55 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 139 bin 771, toplam can kaybının 3 bin 841 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 32 bin 722 test yapıldı. Bu kapsamda 1114 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 3 bin 89 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771, toplam vefat sayısı 3 bin 841 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1126, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 578, toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780 olarak kayıtlara geçti.