12 kripto polis ankesörden çıktı

Soner KAN

TSK’nın ankesör soruşturması sürerken Adana merkezli FETÖ operasyonunda emniyet ayağı ortaya çıktı. Polislerin de FETÖ’cü askerler gibi ankesörden ‘ardışık arama’ yöntemi kullandığı belirlendi. İlk etapta bazıları görevde olan 12 kripto polis hakkında gözaltı kararı çıktı. Büyük bir gizlilik içinde hareket eden polislerin, örgütün sözde mahrem imamlarıyla büfelerdeki telefon ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurup, emir ve talimatları aldıkları belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Hakkında ‘gözaltı kararı’ verilen 12 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Hakkari, Muğla, Kars ve Muş’ta şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 12 zanlı da kıskıvrak yakalandı. İncelemelerde şüphelilerin, bir başka operasyonda elde edilen dijital materyallerden çıkan ve örgüt tarafından oluşturulan; ‘fişleme belgeleri’nde de isimlerinin yer aldığı ortaya çıktı. Söz konusu belgelerde de polislerin isimlerinin kodlanarak yer aldığı öğrenildi. Bazı zanlıların isimleri ayrıca daha önce yakalanan örgüt üyelerinin itiraflarında da geçtiği bilgisine de ulaşıldı.

