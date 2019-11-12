12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü coşkuyla kutlanıyor! Uzman çavuş nedir, nasıl olunur?

Bugün 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü.. Tüm dünyada uzman çacuşlar tarafından kutlanıyor. Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan kuvvet komutanlıklarında askerlik mesleğini profesyonel olarak icra eden kişiler uzman çavuşlar oluyor. Jandarma neredeyse her yıl uzman çavuş alımı yapıyor. 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Gününde Uzman çavuş nedir, nasıl olunur? sorusuna yanıt aranıyor. İşte yanıtı..

UZMAN ÇAVUŞ NEDİR?

Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan kuvvet komutanlıklarında askerlik mesleğini profesyonel olarak icra eden kişidir. Uzman çavuşlar, ordu hiyerarşisinde erbaş statüsünde yer alır.

UZMAN ÇAVUŞ NASIL OLUNUR? İŞTE ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise ve dengi okul mezunu olup çavuş rütbesi ile askerlik yapmış ya da yapmakta olan kişiler, uzman çavuş olabilir. Uzman çavuşluk için uygun olan kişilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzman çavuşluk ile ilgili başvuru formunu doldurmaları gerekir. Uzman çavuş adayları sınav ve mülakatları tamamladıktan sonra eğitime alınır. Eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler uzman çavuş olur. Uzman çavuş olmak için bir diğer yol ise uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçiştir.

UZMAN ÇAVUŞUN GÖREVİ VE NİTELİKLERİ NELER?

Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışır ve yurt güvenliğini sağlamak başta olmak üzere çeşitli görevlere sahiptir. Uzman çavuşların bulundukları kuvvet komutanlığı ya da sınıfına göre görev ve sorumlulukları değişiklik gösterip;

Subay ve astsubaylar ile erler arasındaki ilişkileri düzenlemek,

Muharebe görevlerini yerine getirmek,

Nişancı ya da sürücü olmak,

Düşman uçak, füze ve hava araçları ile mücadele etmek,

İletişimi sağlamak,

Nöbet hizmetlerini düzenlemek ve yerleşke güvenliğini sağlamak,

Araç bakım ve onarım hizmetlerine katılmak gibi görevleri vardır.