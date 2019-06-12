1956 FA Cup finalinde Manchester City'nin kalecisi Bert Trautmann, neresi kırılmasına rağmen maça devam etmiştir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu 1956 FA Cup finalinde Manchester City'nin kalecisi Bert Trautmann, neresi kırılmasına rağmen maça devam etmiştir? Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 12 Haziran Çarşamba günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Ayak bileği

B: Sol kolu

C: Boynu

D: Kafatası

Doğru Cevap: Boynu