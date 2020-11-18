12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman olacak? Sağlık Bakanlığı atama başvuru şartları nasıl olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli ile ilgili yeni atamaların olacağını belirtti. 12 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyuran Bakan Koca, alım süreci ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşeceğini kaydetti. Sözleşmeli sağlık memuru alımları KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından atamalar yapılacak. İşte 12 ben yeni sözleşmeli sağlık personeli alımı ile ilgili detaylar...



12 bin sağlık çalışanı alımı için Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'den gelecek açıklamalar adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanlığı'na 12 bin personel alınacağını duyuran Sağlık Bakanı Koca, Kasım ayının ilk haftasında ilanın çıkacağını bildirmişti. Gözlerin çevrildiği Bakan Koca yeni bir duyuru daha yaparak önümüzdeki günlerde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti.

7 BİN HEMŞİRE ALINACAK

KPSS puanına göre alım yapılacağını belirten Koca, alım yapılacak 12 bin sağlıkçıdan 7 bininin hemşire olacağını söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı 12 bin yeni sağlık personeli daha alınacağını açıkladı. Geçtiğimiz Ekim ayında başvuruları gerçekleştirilen sağlık memuru alımı için kura çekilişi 20 Kasım'da yapılacak. Yeni alımlar ise KPSS puanlarına göre yerleştirmeler yapılacak.



Başvurular, kura takvimine göre Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.



12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIM ŞARTLARI NEDİR?

Başvuru şartları henüz belli olmadı ancak daha önce personel alımında açıklanan şartlar şu şekildeydi;

ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

KURALAR NE ZAMAN?

Kura tarihi ise 20 Kasım Cuma günü olarak açıklandı. Kura yeri ve saati Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden ayrıca ilan edilecek.

Atama işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

GEÇTİĞİMİZ YILLARA GÖRE ATAMA PUANLARI

Lisans mezunu kadrolara baktığımızda Perfüzyonist kadrosuna 61 ve 63 KPSS ile atama yapıldığı görüldü.

ÖN LİSANS MEZUNU 72 KPSS İLE ATAMA OLMUŞTU

Ön lisans kadrolara baktığımızda ise en düşük Eczane Sağlık Teknikeri kadrosuna 71 KPSS ile atama yapıldığı görüldü.

LİSE MEZUNU 75 KPSS İLE ATAMA OLMUŞTU

Lise mezunu kadrolardan Çevre Sağlığı Sağlık Teknisyeni kadrosuna 75 KPSS ile atama oldu.