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MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi
17 Eylül 2020 Perşembe 09:50 | Son Güncelleme:
17 Eylül 2020 Perşembe 09:57
MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi
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Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
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