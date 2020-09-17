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17 Eylül 2020 Perşembe 09:50 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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