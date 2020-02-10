11 Şubat'ta okullar tatil mi? İşte yarın kar tatili olan illerin listesi
11 Şubat’ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Yarın kar tatili olan iller hangileri? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışı yurt genelini etkisi altına aldı. Pazar gecesi birçok valilik okulların tatil olduğunu duyurdu. Peki 11 Şubat Salı günü de okullar tatil oldu mu? İşte güncel açıklamalar…
Yarın okullar tatil mi? sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 11 Şubat’ta kar tatili olan iller hangileri? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, birçok bölgede kar yağışı devam edecek. Kurum tarafından buzlanma, don ve çığ uyarılarının yapılmasının ardından valilikler tarafından kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Detaylar haberimizde sizlerle.
YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
GİRESUN
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 Şubat’ta ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün (10 Şubat-11 Şubat) tatil edildi.
TRABZON
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.
RİZE
Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNDE DE OKULLAR TATİL
Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitime iki gün süreyle ara verildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon Havalimanı'nda ulaşımda sorunların yaşandığı, bahar yarıyılının bugün başlayacağı ve öğrencilerin büyük bir kısmının il dışından geleceği belirtildi.
Açıklamada, özellikle ilçelerdeki kampüslere ulaşımın tam olarak sağlanamadığına işaret edilerek, 10 Şubat Pazartesi ile 11 Şubat Salı günleri eğitime ara verildiği, bahar yarıyılına 12 Şubat Çarşamba günü başlanacağı, 10 Şubat Pazartesi günü yapılması gereken yabancı dil muafiyet sınavının ise 12 Şubat Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada, bugün ve 11 Şubat Salı günü hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı da aktarıldı.
HAVA DURUMU UYARILARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın İç Anadolu’nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; doğusunun iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
TOKAT °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
TRABZON °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve bölgenin güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgede yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -8°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 0°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 2°C
Parçalı bulutlu