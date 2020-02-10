11 Şubat'ta okullar tatil mi? İşte yarın kar tatili olan illerin listesi

Yarın okullar tatil mi? sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 11 Şubat’ta kar tatili olan iller hangileri? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, birçok bölgede kar yağışı devam edecek. Kurum tarafından buzlanma, don ve çığ uyarılarının yapılmasının ardından valilikler tarafından kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Detaylar haberimizde sizlerle.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

GİRESUN

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 Şubat’ta ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün (10 Şubat-11 Şubat) tatil edildi.

TRABZON

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNDE DE OKULLAR TATİL

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitime iki gün süreyle ara verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon Havalimanı'nda ulaşımda sorunların yaşandığı, bahar yarıyılının bugün başlayacağı ve öğrencilerin büyük bir kısmının il dışından geleceği belirtildi.

Açıklamada, özellikle ilçelerdeki kampüslere ulaşımın tam olarak sağlanamadığına işaret edilerek, 10 Şubat Pazartesi ile 11 Şubat Salı günleri eğitime ara verildiği, bahar yarıyılına 12 Şubat Çarşamba günü başlanacağı, 10 Şubat Pazartesi günü yapılması gereken yabancı dil muafiyet sınavının ise 12 Şubat Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, bugün ve 11 Şubat Salı günü hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı da aktarıldı.

HAVA DURUMU UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın İç Anadolu’nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; doğusunun iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

TOKAT °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölgenin güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgede yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -8°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 0°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 2°C

Parçalı bulutlu