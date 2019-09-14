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  3. 11 oyuncudan oluşan takımlarla yapılan sporlardan hangisinin resmi müsabakaları çim sahada oynanmaz?

11 oyuncudan oluşan takımlarla yapılan sporlardan hangisinin resmi müsabakaları çim sahada oynanmaz?

11 oyuncudan oluşan takımlarla yapılan sporlardan hangisinin resmi müsabakaları çim sahada oynanmaz"

11 oyuncudan oluşan takımlarla yapılan sporlardan hangisinin resmi müsabakaları çim sahada oynanmaz? Güven Bana Müge Anlı’nın sunumuyla Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor. Karşılıklı güvene dayalı Güven Bana yarışmasında ödül 1.000.000 TL değerinde. Karşılıklı güvene dayalı olan yarışmada iki yarışmacı gelen soruları birlikte cevaplayarak büyük ödülü kazanma mücadelesi veriyor. 14 Eylül Cumartesi akşamı sorulan sorulara cevap arayan izleyiciler internette aramalar yapıyor. 11 oyuncudan oluşan takımlarla yapılan sporlardan hangisinin resmi müsabakaları çim sahada oynanmaz?

11 oyuncudan oluşan takımlarla yapılan sporlardan hangisinin resmi müsabakaları çim sahada oynanmaz? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. 11 oyuncudan oluşan takımlarla yapılan sporlardan hangisinin resmi müsabakaları çim sahada oynanmaz?

A: Çim hokeyi                     

B: Kriket

C: Futbol

D: Bandy

Doğru cevap: Bandy

 

 

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