11 milyon ağacın yüzde 85'i tuttu

Yelda GÖKDAĞ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM’de AKŞAM’ın sorularını yanıtladı. 11 Kasım’da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 11 milyon fidan dikimiyle dünya rekoru kıran Türkiye’nin bu yılki hedefinin 82 milyon olduğunu açıkladı. 11 milyon fidanın yüzde 85 tuttuğunu belirten Pakdemirli şunları kaydetti:

AVUSTRALYA YANIYOR: “Türkiye orman yangınlarına müdahale hızında 1. sırada. Gelişmiş ülkelerin böyle bir musibetle başa çıkamadığını görüyoruz. Avustralya aylardır yanıyor. İklimin değişmesiyle risk de artıyor.”

12 DAKİKADA MÜDAHALE

REKOR BİZDE: “Bu işin en önemli tarafı önceden önlem alma. Nem, ısı ve sıcaklıkları ölçerek yangın alanlarına ekipleri yığmak gerekiyor. Müdahale süresini 40’tan 12 dakikaya düşürdük. Hedef 10 dakika. ‘Bir ağaç az yansın’ derdimizden dolayı çabamız ve gayretimiz var.”