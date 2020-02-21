11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bugün itibarıyla 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığı bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: