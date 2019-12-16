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  3. 106. günde evlat nöbetinde: Kızımı almadan gitmem

106. günde evlat nöbetinde: Kızımı almadan gitmem

106. günde evlat nöbetinde: Kızımı almadan gitmem

Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki bekleyişi 106. günde de sürüyor. İzmir’den 8 yıl önce kaçırılan kızı Gamze için gelen baba Mehmet Laçin, oturma eylemine dahil oldu, aile sayısı 59’a yükseldi.

Mehmet Laçin, “Çocuğumun kim tarafından götürüldüğünü biliyorum. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. Ya ölüsü, ya dirisi” dedi. 

HDP’Lİ VEKİLLERE TERLİK 

HDP’li vekillerden Remziye Tosun, Musa Farisoğulları ve Dersim Dağ’ın ailelerin yanından geçmesi, tansiyonu yükseltti. Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillerin geçişi sırasında terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı. 

(AA-İHA)


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