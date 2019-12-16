106. günde evlat nöbetinde: Kızımı almadan gitmem

Mehmet Laçin, “Çocuğumun kim tarafından götürüldüğünü biliyorum. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. Ya ölüsü, ya dirisi” dedi.

HDP’Lİ VEKİLLERE TERLİK

HDP’li vekillerden Remziye Tosun, Musa Farisoğulları ve Dersim Dağ’ın ailelerin yanından geçmesi, tansiyonu yükseltti. Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillerin geçişi sırasında terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı.

(AA-İHA)