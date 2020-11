103 kişinin öldüğü 7 büyük saldırının bombalarını taşımış

Diyarbakır’da terör operasyonunda tutuklanan Abdülkadir Eken’in 103 kişinin öldüğü, 436 kişinin yaralandığı 7 büyük bombalı saldırısı öncesi patlayıcıları taşıyan kişi olduğu tespit edildi. Abdülkadir Eken, sınır ötesinden gönderilen bombaları önce köyündeki ahırda saklıyor sonra ‘soğan’ ve ‘hayvan’ kamyonlarıyla şehirlere taşıyordu. 3 ay takibe alınan Eken’in ahırında ve arazisinde yapılan aramada 271 kilo bomba, 12 el yapımı roket, 92 roketatar başlığı ve çok sayıda mermi bulundu. Kriminal incelemede ele geçen bombaların, saldırılarda kullanılan bombalarla benzerlik taşıdığı anlaşıldı. Eken’in bombaları taşıdığı saldırılar ise emniyet kayıtlarına şöyle geçti: Beşiktaş 47 can kaybı, Merasim Sokak 29 can kaybı, Vezneciler 12 can kaybı, Kayseri 15 şehit, Sultanahmet, Sancaktepe ve ATSO saldırıları 29 yaralı.