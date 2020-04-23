100. yıl coşkusu! Anıtkabir'de tören

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile beraberindeki heyet, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ediyor

Törene koronavirüs tedbirleri kapsamında basın mensupları alınmazken, katılımcıların maske taktığı görüldü.



Meclis Başkanı Şentop daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Meclisimizin ilk reisi, milli mücadelemizin başkomutanı, büyük gazi...

Milletin zillete ve yok oluşa, vatanın ilhak ve istilaya mahkum edilmek istendiği tarihi bir dönemde, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır kararıyla, 'ya istiklal ya ölüm' şiarıyla yola çıkan ve mukaddes milli mücadelemizi yöneten gazi Meclisimizin 100'üncü açılış yıldönümünü anmak, milletimizin bir bütün olarak bir heyecan vesilesi saydığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla huzurunuzda toplanmış bulunuyoruz.

Bugün bütün Türkiye ve gönlü ay yıldızla çarpan dünyanın her yerindeki kardeşlerimiz bu bayramı ve yıldönümünü coşkuyla kutlamaktadır. Fedekarlıkla yürütülen mücadeleler neticesinde bugün Türkiye dünyanın saygın ülkelerinden birisidir.

Bütün şehitlerimizle beraber emin olunuz ki Türkiye ve TBMM, milli mücadeleye bağlı memleket sevdalılarının emin ellerindedir.

Ruhunuz şad olsun."

1. MECLİS'TE TÖREN

Devlet erkanı, Anıtkabir'in ardından 1.Meclis'e gitti. Burada da tören düzenlendikten sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop kısa bir konuşma yaptı.

Şentop, "Ankara'ya kimlik kazandıran Hacı Bayram Veli'de namaz kılındıktan sonra halkımızın, köylülerimizin sevinç gözyaşları ile 1.Meclis'e yürünmüştür. İstanbul'un işgali ile birlikte devlet merkezinin işleyemez hale gelmesiyle 700 yıldır yaşadığımız bu topraklarda bir yönetim sorunu ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa, acele bir şekilde bu durumun tamir edilmesi gerektiğini ifade etmiştir." dedi.

BAKAN SELÇUK ANITKABİR'DE

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anıtkabir'deki törene katıldı.

Bakan Selçuk Anıtkabir'i ziyaret etti

Saat 21:00'da balkondayız