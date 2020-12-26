100 inşaattan 300 milyon lira rüşvet!

Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde CHP’li belediyeye yönelik olarak düzenlenen, Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar’ın, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklandığı rüşvet operasyonunda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre ilçede 100’e yakın inşaata usulsüz olarak ruhsat verilip, karşılığında da 300 milyon lira rüşvet alındığı öne sürüldü. Paraların da Ceyhanspor ile ilçede kreş yapımına destek verilmesi için bağış adı altında toplandığı, ancak belediyeye ve kulübe tek kuruş dahi verilmediği ortaya çıktı.

ZORLA KREŞE ‘BAĞIŞ’



İddialara göre Ceyhan Belediyesi İmar ve İstimlak Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki imara aykırı veya ruhsatı olmayan işletmeleri tek tek tespit edip, onlarla bağlantıya geçerek, Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar’la görüşmelerini sağladı Bu işletme sahiplerinin Ceyhanspor’a ya da kreş yapımına destek için bağış yapmaya zorlandıkları tespit edildi.

İZİNSİZ 6 BLOK YAPTILAR



4 blok için inşaat izni alan bir firmanın, usulsüz olarak 6 blok yaptığı, belediyenin de görmezden geldiği belirtildi. Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can’ın, kendisine ait fabrikasının yüzde 40 olması gereken kapalı alanını, Kadir Aydar ve ekibine verdiği 135 bin dolarlık rüşvet sonrası yüzde 100’e çıkarttığı, belediyenin de bu işleme ruhsat verdiği öğrenildi.